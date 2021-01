Kessie e un capolavoro di Leao | il Milan sbanca Benevento e torna in vetta

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ilnon sbaglia un colpo. Un’altra vittoria aper riconquistare lasolitaria della classifica a quota 37 scavalcando l’Inter che resta a 36. Una partita complicatasi nel primo tempo, dopo il rigore trasformato da, per l’espulsione di Tonali propiziata dal Var. Pur in dieci ilha trovato il raddoppio al 4’ st con undiche ha inquadrato la porta con un pallonetto da posizione decentrata. Ilha attaccato ma, dopo il palo di Insigne nel primo tempo, ha sbagliato un rigore con Caprari e poi ha trovato un muro invalicabile pur costruendo molto. Ilha colpito un palo con Calhanoglu e un altro nel finale con, portando a casa tre punti ...

(askanews) - In 10 per un'ora (espulso al 33' Tonali), il Milan batte 2-0 in trasferta un buon Benevento, a cui è mancato solo il gol, e si riprendè la testa della classifica. Nel corso del match succ ...Buon anno ai tifosi del Milan, che dopo aver trascorso un bel Natale in testa alla classifica festeggiano una ripartenza nel 2021 che vale doppio. Prima di tutto perché il 2-0 al Benevento fa durare s ...