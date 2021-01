Invitata porta una torta alla marijuana light a pranzo: la famiglia intossicata finisce in ospedale (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scherzo finito male . Una famiglia del Ferrarese, genitori sessantenni e figlia trentenne, ieri pomeriggio è finita in ospedale per malori dopo aver mangiato la torta preparata da un'amica della ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scherzo finito male . Unadel Ferrarese, genitori sessantenni e figlia trentenne, ieri pomeriggio è finita inper malori dopo aver mangiato lapreparata da un'amica della ...

Uno scherzo finito male. Una famiglia del Ferrarese, genitori sessantenni e figlia trentenne, ieri pomeriggio è finita in ospedale per malori dopo aver mangiato la torta preparata ...

