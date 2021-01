Il conduttore è stato ricoverato in ospedale per Covid (Di domenica 3 gennaio 2021) Il giornalista americano Larry King, volto storico della Cnn ora in onda con un suo programma su Hulu e RT America, ha contratto il Covid 19 ed è ricoverato da oltre una settimana al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A riferirlo la stessa emittente televisiva all-news che per anni ha accolto il conduttore, che ha citato una “fonte vicina alla famiglia”. King ha 87 anni ed è considerato un paziente a rischio: soffre di diabete e in passato ha avuto seri problemi cardiaci e nel 2017 è stato operato per un tumore ai polmoni. Conosciuto anche per i suoi look inconfondibili, con le maniche della camicia spesso arrotolate, gli occhiali spessi e le stravaganti bretelle o cravatte, King ha perso recentemente due dei suoi figli, Andy e Chaia: il primo è morto per un attacco cardiaco il 28 luglio, mentre ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 gennaio 2021) Il giornalista americano Larry King, volto storico della Cnn ora in onda con un suo programma su Hulu e RT America, ha contratto il19 ed èda oltre una settimana al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A riferirlo la stessa emittente televisiva all-news che per anni ha accolto il, che ha citato una “fonte vicina alla famiglia”. King ha 87 anni ed è considerato un paziente a rischio: soffre di diabete e in passato ha avuto seri problemi cardiaci e nel 2017 èoperato per un tumore ai polmoni. Conosciuto anche per i suoi look inconfondibili, con le maniche della camicia spesso arrotolate, gli occhiali spessi e le stravaganti bretelle o cravatte, King ha perso recentemente due dei suoi figli, Andy e Chaia: il primo è morto per un attacco cardiaco il 28 luglio, mentre ...

