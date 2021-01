Finale Mondiali Freccette oggi | orario Gary Anderson-Gerwyn Price | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021)domenica 3 gennaio (ore 20.30) va in scena ladeidi2021. All’Alexandra Palace di Londra è tutto pronto per l’emozionante sfida tra lo scozzesee il gallese: il 50enne andrà a caccia del terzo titolo iridato in carriera dopo quelli conquistati nel 2015 e nel 2016, il ribattezzato “The Flying Scotsman” sarà al quinto atto conclusivo della sua carriera (ha perso quelli del 2011 e del 2017); il 35enne è invece al suo primo assalto al prestigioso trofeo, lo scorso anno si fermò in semicontro Peter Wright. Guarda inlive ladel Mondiale disu DAZN Si preannuncia una battaglia al cardiopalma e ...