Coronavirus, esplosione di contagi nelle RSA in provincia di Latina: il 2021 inizia in maniera allarmante

Il nuovo anno poteva iniziare decisamente in modo più confortante. Da un lato, sicuramente, c'è molta serenità data dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il covid-19, dall'altra, però, salgono ancora i contagi nelle RSA. Dopo gli 11 contagi nella comunità "Il Sorriso" di Santi Cosma e Damiano e i 6 positivi nella residenza sanitaria assistenziale "Villa Andreina", la situazione peggiora ancora. Nella giornata di ieri è scoppiato un ulteriore focolaio nella RSA "Domus Aurea" di Castelforte dove i pazienti risultati positivi sono 35: 8 sono operatori sanitari mentre 27 Sono anziani ospiti. Il sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo ha emesso un'ordinanza che prevede il divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, oltre ovviamente alla significazione dei locali e della struttura stessa.

