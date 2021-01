Cane precipita in un fossato profondo 6 metri | salvato dagli agenti – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutta avventura per Coco che, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione, si è intrufolato in un cantiere di via Posillipo a Napoli ed èto in unsei. La sua padrona ha chiesto l’intervento della Polizia e aglidel Commissariato Posillipo ed ai Vigili del Fuoco, ilè statoe riaffidato alla proprietaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.