“Soul” | avvincente commedia Pixar a ritmo di Jazz

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Titolo:Regia: Pete DocterGenere: animazione,, drammatico, avventuraDurata: 101’ Interpreti: Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rash?d, Daveed DiggsProgrammazione: Disney+Valutazione: **** Joe Gardner (Jamie Foxx) è un insegnate di musica delle scuole medie poco stimolato dalla vita che conduce e alla continua ricerca dell’appiglio giusto per sfondare nel mondo della musica, sua grande passione sin dalla nascita. L’occasione di una vita bussa alla sua porta quando il suo ex allievo Curley (Questlove) gli dice che la celebre musicista Dorothea Williams (Angela Bassett) sta cercando un artista per supplire ad un vuoto che si è venuto a creare nella sua band. Joe coglie prontamente la palla al balzo: ottiene un provino, stupisce la Williams con il suo modo unico di suonare ed entra a far parte del complesso. Poco ...