Sergio Di Folco | avete mai visto il marito di Emanuela Aureli?

Leggi su chenews

(Di sabato 2 gennaio 2021)Diè ildiche questa sera sarà ospite della puntata di Affari Tuoi in onda su Rai Uno in prima serata. Conosciamolo. foto facebookLei è una delle donne più famose della televisione italiana, oltre che essere attrice e comica di successo, da tanti anni ricopre il ruolo di coach nel programma Tale e Quale show di Carlo Conti. Questa sera il conduttore toscano l’ha voluta nel cast di Affari Tuoi-speciale sposi che torna in onda con la seconda puntata dopo il grande successo della prima, il format infatti è stato riportato in prima serata dopo tanti anni dal suo addio. Cerchiamo di conoscere però meglio ildella nota imitatrice che è sempre rimasto nell’ombra, ma che le ha regalato la gioia di diventare mamma per la prima ...