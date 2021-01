Riapertura scuole, Zaia: “Sono molto perplesso per il 7 gennaio, un’aula scolastica è terreno fertile per virus” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in una lunga intervsta a La Repubblica parla dell'emergenza Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) Il presidente della Regione Veneto, Luca, in una lunga intervsta a La Repubblica parla dell'emergenza Covid-19. L'articolo .

LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - raffaellapaita : Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del… - dalpha423 : RT @MilaSpicola: 'L'approccio caotico del governo su riapertura delle scuole mentre la nostra città è alle prese con casi in aumento. Insie… - michelemorgese : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, Zaia: “Sono molto perplesso per il 7 gennaio, un’aula scolastica è terreno fertile per virus” https… - Bartstard07 : @LegaSalvini Che cazzo gliene frega a lui della riapertura delle scuole? Siete il partito più ignorante che esista,… -