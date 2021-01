Rave party in Francia, 2500 persone infrangono le misure anti-Covid (Di sabato 2 gennaio 2021) È durato oltre 48 ore lo sballo, in flagrante violazione delle regole anti-Covid, dei partecipanti al maxi Rave party illegale di Capodanno in Bretagna: solo all’alba di sabato i giovani hanno cominciato ad andarsene e alle 08:00 erano completamente smontate le strutture. In 2.500, francesi ma anche stranieri, si erano radunati in due capannoni a Lieuron, a sud di Rennes, per festeggiare l’arrivo del 2021. La polizia ha provato a intervenire giovedì sera ma è stata respinta con forza; è stato appiccato il fuoco a una delle auto di pattuglia e c’è stato un lancio di pietre e bottiglie. In mattinata però i gendarmi hanno effettuato controlli e verbalizzazioni; e poco prima delle 11 erano state redatte più di 1.200 multe, in particolare per mancato rispetto del coprifuoco, niente mascherine e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) È durato oltre 48 ore lo sballo, in flagrante violazione delle regole, dei partecipal maxiillegale di Capodanno in Bretagna: solo all’alba di sabato i giovani hanno cominciato ad andarsene e alle 08:00 erano completamente smontate le strutture. In 2.500, francesi ma anche stranieri, si erano radunati in due capannoni a Lieuron, a sud di Rennes, per festeggiare l’arrivo del 2021. La polizia ha provato a intervenire giovedì sera ma è stata respinta con forza; è stato appiccato il fuoco a una delle auto di pattuglia e c’è stato un lancio di pietre e bottiglie. In mattinata però i gendarmi hanno effettuato controlli e verbalizzazioni; e poco prima delle 11 erano state redatte più di 1.200 multe, in particolare per mancato rispetto del coprifuoco, niente mascherine e ...

