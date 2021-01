myViviHeraclea | è il social contest per raccontare con foto e video sei anni di attività con gli occhi degli spettatori

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 gennaio 2021) Vivi Heraclea, come la cultura, non si ferma. Aspettando di tornare quanto prima a poterci incontrare e a condividere spazi e luoghi, lancia l’iniziativa. L’idea è quella di ripercorrere, sulla pagina Facebook dell’associazione I colori dell’anima, tutte le edizioni di Vivi Heraclea, dal 2015 ad oggi, attraverso, filmati e ricordi di quanti di questo viaggio hanno fatto parte, anche da semplici. “Vivi Heraclea è nel cuore della gente – dice Tiziana Fedele, presidente de I colori dell’anima- Ne abbiamo avuto la prova tangibile in questi mesi così delicati, dalle numerose attestazioni di vicinanza e affetto, a conferma che in questi seila manifestazione è riuscita nell’intento di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-archeologico ...