L’esperimento tamponi rapidi sulla frutta – Una riposta alle critiche dei pandemisti

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il nostro esperimento su vari tipi die altri cibi (uova, latte, formaggio), ha dato risultati abbastanza netti: su 10 campioni testati, 3 sono risultati positivi, 3 incerti, e 4 negativi. Il video delha sollevato molto interesse, con milioni di visualizzazioni, il che ha scatenato le reazioni, in genere tutto sommato abbastanza contenute, e in un caso del tutto fuori controllo, dei vari siti bufalari, e di chi si ostina a voler mantenere la narrativa della pandemia, del terribile virus e dei magnificiPCR a tutti i costi, contro ogni evidenza.Il tentativo di smontare il nostro video, che non ha mai preteso di essere uno studio scientifico, ma un esperimento osservazionale e suggestivo e tuttavia rilevante, è arrivato persino sul Fatto Quotidiano (quello che i critici più cattivi chiamano “Il Falso ...