Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Milan

(Di sabato 2 gennaio 2021) Alle 18 ildi Filippo Inzaghi riceve ilcapolista. Tra i campani ballottaggio tra Insigne e Improta per affiancare Caprari in appoggio a Lapadula. Out Saelemaekers tra i rossoneri (out per 10-15 giorni): al suo posto dovrebbe toccare a Diaz. Torna Kjaer al centro della difesa.(4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All.: Inzaghi.(4-2-3-1) – G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli. Foto: transfermarkt.jpg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.