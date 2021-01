Coronavirus | scende il numero delle vittime 364 11 831 i nuovi contagi | ma con la metà dei tamponi

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il bollettino del 2 gennaio È in contrazione ildeicasi diin Italia: dopo i 23.477di due giorni fa e le 22.211 infezioni di ieri, primo gennaio, sono 11.831 le positività registrate nel bollettino odierno della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Il totale dei casi individuati nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, raggiunge quota 2.141.201. I dati di oggi arrivano a fronte di 67.174eseguiti, ladei 157.524 analizzati nelle 24 ore precedenti. Il totale dei test, al 2 gennaio, ammonta a 26.823.305. Aumenta ancora il tasso di positività, ovvero il rapporto/positivi, oggi al 17,6%, ieri al 14,1%. Nell’ultima giornata, sono morte 364 persone. Ieri i decessi segnalati erano stati 462. ...

EmilioBerettaF1 : Coronavirus nel mondo: balzo dei contagi nel Regno Unito, scende il numero dei morti - Notiziedi_it : Coronavirus, scende il numero delle vittime (364), 11.831 i nuovi contagi - PicenoTime : Ministero Salute, quasi 12mila nuovi casi positivi. Scende il numero dei decessi - SpaceCowboy21 : RT @FieldingMellis9: La incidenza cala. La incidenza sale. La curva decresce. La curva cresce. La percentuale aumenta. La percentuale scend… - infoitinterno : Coronavirus, Sileri: 'Se il numero di morti non scende dobbiamo trovare l'errore' -

Continua a salire il tasso di positività, mettendo a rischio la zona gialla per tutte le Regioni, la scuola e le riaperture.Oggi in Italia ...Con 11.758 tamponi effettuati sono 1.402 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positivita' stabile all'11,9% ...