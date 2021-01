Coronavirus: Salvini, ‘Cina festeggia Capodanno e cresce economicamente’ (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Qualcuno dall’altra parte del mondo, penso al regime comunista cinese, ha festeggiato. Avete visto le immagini da Wuhan, da Pechino? Migliaia di persone nelle piazze, feste, sorrisi, fuochi artificiali. A qualcuno non sta venendo il dubbio che ci sia chi ci ha guadagnato in potere, ricchezza, non solo nel nostro Continente, ma in Africa, in Sud America? Il tempo sarà galantuomo”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Qualcuno dall’altra parte del mondo, penso al regime comunista cinese, hato. Avete visto le immagini da Wuhan, da Pechino? Migliaia di persone nelle piazze, feste, sorrisi, fuochi artificiali. A qualcuno non sta venendo il dubbio che ci sia chi ci ha guadagnato in potere, ricchezza, non solo nel nostro Continente, ma in Africa, in Sud America? Il tempo sarà galantuomo”. Lo ha affermato Matteo, durante una diretta social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Qualcuno dall'altra parte del mondo, penso al regime comunista cinese, ha festeggiato. Avete visto le immagini da Wuhan, da Pechino? Migliaia di persone nelle piazze, feste ...

