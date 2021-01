Benevento | il 4 gennaio riprenderà la distribuzione dei saturimetri presso l’Urp

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolunedì 4l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), ladegli ulteriori 1.000messi a disposizione delle famiglie che versino in uno stato di particolare disagio economico (come, ad esempio, i soggetti esentati dal ticket sanitari per reddito) e abbiano soggetti positivi tra i componenti, oltre che degli anziani ultra settantenni e dei soggetti che, a prescindere dall’età, abbiano patologie che incidono sull’apparato respiratorio. I, oltre che attraverso i medici di famiglia, potranno essere richiesti anche direttamente al(ubicato nel palazzo ex Impregilo) dal lunedì al venerdì (tranne i festivi) dalle ore 9 alle 13 e il martedì e giovedì ...