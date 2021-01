Vienna, concerto di Capodanno in tv: data, orario e come vederlo in diretta streaming (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo concerto del nuovo anno sarà, come di consueto, il concerto di Capodanno, in programma oggi 1 gennaio 2021. L’evento avrà luogo al Musikverein di Vienna e tra i protagonisti ci sarà un’eccellenza italiana. Il direttore d’orchestra dell’Orchestra Filarmonica di Vienna sarà infatti Riccardo Muti, prossimo a compiere 80 anni, ma ancora un fuoriclasse nel suo campo. Sarà possibile seguire il concerto in diretta su Radio3 a partire dalle 11:15 e in differita su Rai2 alle 13:30. Inoltre, in serata verrà trasmessa una replica su Rai5 dalle 21:15, mentre sarà possibile riguardare il concerto in qualsiasi momento su RaiPlay. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primodel nuovo anno sarà,di consueto, ildi, in programma oggi 1 gennaio 2021. L’evento avrà luogo al Musikverein die tra i protagonisti ci sarà un’eccellenza italiana. Il direttore d’orchestra dell’Orchestra Filarmonica disarà infatti Riccardo Muti, prossimo a compiere 80 anni, ma ancora un fuoriclasse nel suo campo. Sarà possibile seguire ilinsu Radio3 a partire dalle 11:15 e in differita su Rai2 alle 13:30. Inoltre, in serata verrà trasmessa una replica su Rai5 dalle 21:15, mentre sarà possibile riguardare ilin qualsiasi momento su RaiPlay. SportFace.

