Tommaso Zorzi, ex cantante di Amici confessa il flirt: “Ci siamo visti più volte e…” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. La sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip ne ha consolidato la fama sul web, tanto che ormai è sulla bocca di tutti. Anche ieri qualcuno ha fatto il suo nome, raccontando un retroscena inedito sulla sua vita privata. A vuotare il sacco, un ex volto di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 1 gennaio 2021)è il personaggio del momento. La sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip ne ha consolidato la fama sul web, tanto che ormai è sulla bocca di tutti. Anche ieri qualcuno ha fatto il suo nome, raccontando un retroscena inedito sulla sua vita privata. A vuotare il sacco, un ex volto di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - reservequestion : RT @xattorneyx: Mi dispiace per chi abbia iniziato il 2021 col dente avvelenato ma, che vi piaccia o no, Tommaso Zorzi è una delle migliori… - federico20056 : RT @_saywhatuthink_: Faccio coming out: se non ci fosse Tommaso Zorzi avrei smesso di guardare questo GF da settimane, a maggior ragione ie… - demjswrists : RT @chiamamiqueen23: Tommaso Pazzeska Zorzi Milano su Cana… - oggiammareyee : RT @_vitroia_: POSSO DIRE CHE SONO ORGOGLIOSA DI TOMMASO ZORZI E DI COME HA RETTO QUESTA SERATA? SEI STATO BRAVISSIMO AMORE, MERAVIGLIOSO.… -