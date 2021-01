Sci di fondo | Federico Pellegrino primo nella classifica degli italiani più vincenti in Coppa del Mondo Segue Piller Cottrer

(Di venerdì 1 gennaio 2021)oggi ha centrato la 16ma affermazione in sprint individualideldi sci di, rafforzando il primatograduatoriaazzurri più, al maschile, nelle prove del circuito maggiore. Secondo Pietro, terzo Cristian Zorzi (Fonte: FISI).CON VITTORIE INDIVIDUALI INDELMASCHILE SCI DI166 Pietro5 Cristian Zorzi3 Silvio Fauner2 Marco Albarello2 Fabio Maj2 Fulvio Valbusa2 Renato Pasini1 Roland Clara1 Maurilio De Zolt1 Freddy Schwienbacher1 ...

La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli sci. In finale ho cercato di controllare un minimo le code, ...Continua la stagione di grazia di Federico Pellegrino che a Mustair (Svizzera) vince la terza sprint consecutiva. Per il 30 enne valdostano è il 16 esimo successo in Coppa del mondo di sci di fondo, i ...