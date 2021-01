Real Madrid, Zidane: “Speriamo di risolvere la questione rinnovi. Futuro? Non so quanto resterò…” (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato del tema rinnovi in casa madrilena: "Sergio Ramos e Modric e Lucas Vazquez? Speriamo di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, è nell'interesse di tutti quanti. Atletico favorito in campionato? Chi è primo ha sempre un certo vantaggio, ma vedo un campionato molto aperto ed è una cosa bella. Essere l'allenatore del Real Madrid è un grande privilegio, ma non so per quanto resterò ancora. Un mio desiderio per il 2021 è quello di non avere calciatori infortunati e vincere qualcosa, ma per quello bisognerà aspettare la fine della stagione" - conclude Zidane in conferenza - .caption id="attachment 1059677" align="alignnone" width="2978" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'allenatore del, Zinedine, ha parlato del temain casa madrilena: "Sergio Ramos e Modric e Lucas Vazquez?dilanel più breve tempo possibile, è nell'interesse di tutti quanti. Atletico favorito in campionato? Chi è primo ha sempre un certo vantaggio, ma vedo un campionato molto aperto ed è una cosa bella. Essere l'allenatore delè un grande privilegio, ma non so perresterò ancora. Un mio desiderio per il 2021 è quello di non avere calciatori infortunati e vincere qualcosa, ma per quello bisognerà aspettare la fine della stagione" - concludein conferenza - .caption id="attachment 1059677" align="alignnone" width="2978" ...

