Nina Moric piange nelle Instagram stories: "È stato un anno difficile"

Il 2020 di Nina Moric

La showgirl Nina Moric fa un resoconto del 2020 e mentre parla non può fare a meno di piangere e tremare: ecco qual è il motivo di questa crisi.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Nina Moric (@Nina Moric)

IL SUO TRISTE DISCORSO

Il 31 dicembre, la showgirl ha pubblicato delle Instagram stories in cui si è mostrata molto provata. Non soltanto nei riguardi di questo 2020 disastroso, ma anche del terremoto in Croazia accaduto il 29 dicembre. Le trema la voce e la mano mentre parla. Si sente molto vicina al suo popolo e alla sua madre terra in questo periodo molto difficile, già di per sé.

