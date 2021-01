Il Capodanno 2021 dei big dello spettacolo e del gossip (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come hanno trascorso il Capodanno i vip Per tutti, vip compresi, è stato un Capodanno in famiglia: da Chiara Ferragni a Mara Venier, da Belen a Paolo Bonolis. Non solo famiglia ma anche messaggi ai follower sui social. Chiara Ferragni e Fedez hanno brindato al nuovo anno insieme al figlio Leone, pubblicando su Instagram foto e video del loro Capodanno intimo. E poi papà Fedez ha pubblicato un video tenero del piccolo Leone rimasto stupido dai fuochi d’artificio su Milano. Elegantissima Michelle Hunziker, che ha cenato con il marito Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Capodanno in coppia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. I due hano festeggiato l’arrivo del 2021 nello chalet extra lusso Lovely Lodge Ravelli, sulle montagne del Trentino. In una ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come hanno trascorso ili vip Per tutti, vip compresi, è stato unin famiglia: da Chiara Ferragni a Mara Venier, da Belen a Paolo Bonolis. Non solo famiglia ma anche messaggi ai follower sui social. Chiara Ferragni e Fedez hanno brindato al nuovo anno insieme al figlio Leone, pubblicando su Instagram foto e video del lorointimo. E poi papà Fedez ha pubblicato un video tenero del piccolo Leone rimasto stupido dai fuochi d’artificio su Milano. Elegantissima Michelle Hunziker, che ha cenato con il marito Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza.in coppia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. I due hano festeggiato l’arrivo delnello chalet extra lusso Lovely Lodge Ravelli, sulle montagne del Trentino. In una ...

