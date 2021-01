Google Search, nuovo aggiornamento: le indiscrezioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un nuovo aggiornamento su Google Search arriverà nelle prossime settimane. vediamo nel dettaglio le indiscrezioni che circolano. Un nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare a breve su Google Search per permettere agli utenti di accedere più facilmente ad alcuni contenuti, come ad esempio i video di Instagram e Tik Tok. Questi verranno infatti visualizzati dagli utenti all’interno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unsuarriverà nelle prossime settimane. vediamo nel dettaglio leche circolano. Undovrebbe arrivare a breve super permettere agli utenti di accedere più facilmente ad alcuni contenuti, come ad esempio i video di Instagram e Tik Tok. Questi verranno infatti visualizzati dagli utenti all’interno L'articolo proviene da Inews.it.

Un nuovo aggiornamento su Google Search arriverà nelle prossime settimane. vediamo nel dettaglio le indiscrezioni che circolano.

Novità Google: funzione di ricerca dedicata ai video di TikTok e Instagram

Google sta testando una nuova funzionalità di ricerca dedicata ai video di Instagram e TikTok, che appariranno nell'app mobile ...

Google sta testando una nuova funzionalità di ricerca dedicata ai video di Instagram e TikTok, che appariranno nell'app mobile ...