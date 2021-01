Daydreamer – Le Ali del sogno, la programmazione su Canale 5 a gennaio 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Daydreamer – Le Ali del sogno non andrà in onda durante le feste. La serie tornerà il 7 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5. Ormai la soap turca Daydreamer – Le Ali del sogno si era stabilizzata negli slot del fine settimana su Canale 5, ma arrivato il periodo natalizio dove la maggior parte della programmazione originale del Canale è in pausa, bisognava aspettarsi qualche cambiamento. Ecco quindi quando andrà in onda Daydreamer: Domenica 3 gennaio, complice anche la pausa di Domenica Live, Daydreamer non andrà in onda, lasciando i fan senza episodi per l’intero periodo natalizio. Daydreamer, quindi, tornerà in onda in prima serata giovedì 7 ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 1 gennaio 2021)– Le Ali delnon andrà in onda durante le feste. La serie tornerà il 7in prima serata su5. Ormai la soap turca– Le Ali delsi era stabilizzata negli slot del fine settimana su5, ma arrivato il periodo natalizio dove la maggior parte dellaoriginale delè in pausa, bisognava aspettarsi qualche cambiamento. Ecco quindi quando andrà in onda: Domenica 3, complice anche la pausa di Domenica Live,non andrà in onda, lasciando i fan senza episodi per l’intero periodo natalizio., quindi, tornerà in onda in prima serata giovedì 7 ...

