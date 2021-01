Botti di Capodanno, muore un 13enne ad Asti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Di certo le limitazioni anti Covid hanno contribuito a una riduzione forte del numero dei interventi dei vigili del fuoco per i danni dei Botti di Capodanno (229 oggi, 686 un anno fa), ma anche stamattina il bilancio non può affatto dirsi positivo: secondo i dati del Viminali si contano infatti una vittima e 79 feriti, di cui 23 ricoverati (lo scorso anno un morto e 204 feriti, 38 ricoverati). A Asti un ragazzino di 13 anni è morto in seguito alle ferite all’addome provocate dall’esplosione di un fuoco di artificio che stava maneggiando (anche se si indaga anche sulla possibilità che sia stato un colpo di pistola). È accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di via Guerra. Trasportato d’urgenza in ospedale, è arrivato già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. I parenti per la rabbia e il dolore hanno poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) Di certo le limitazioni anti Covid hanno contribuito a una riduzione forte del numero dei interventi dei vigili del fuoco per i danni deidi(229 oggi, 686 un anno fa), ma anche stamattina il bilancio non può affatto dirsi positivo: secondo i dati del Viminali si contano infatti una vittima e 79 feriti, di cui 23 ricoverati (lo scorso anno un morto e 204 feriti, 38 ricoverati). Aun ragazzino di 13 anni è morto in seguito alle ferite all’addome provocate dall’esplosione di un fuoco di artificio che stava maneggiando (anche se si indaga anche sulla possibilità che sia stato un colpo di pistola). È accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di via Guerra. Trasportato d’urgenza in ospedale, è arrivato già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. I parenti per la rabbia e il dolore hanno poi ...

