Botti di Capodanno: bilancio del Dipartimento di Ps, un morto, 13 feriti da arma da fuoco, 79 feriti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il minore è morto per lo scoppio di un petardo in un campo nomadi. L'episodio ha provocato problemi di ordine pubblico presso l'Ospedale, dove il minore è stato portato dopo l'incidente, con l'intervento delle Volanti della locale Questura in ausilio ai Carabinieri, intervenuti aggrediti dai familiari del piccolo

