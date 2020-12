TAP | è arrivato in Italia il primo gas dall’Azerbaijan

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – È iniziato oggi a fluire fisicamente lungo il Trans Adriatic Pipeline (TAP) verso l’Europa il gas proveniente. Sebbene l’inizio delle operazioni commerciali fosse stato annunciato a metà novembre, le prime molecole di gas hanno raggiunto nella giornata odierna sia la Grecia e la Bulgaria, attraverso il punto di interconnessione con la rete DESFA a Nea Mesimvria, sia l’, attraverso il punto di interconnessione tra TAP e Snam Rete Gas (SRG) a Melendugno. “Questa è una giornata storica per il nostro progetto – ha commentato Luca Schieppati, Managing Director TAP – per i Paesi che ci ospitano e per l’intero settore energetico europeo . TAP è ora parte integrante della rete di distribuzione del gas del continente e contribuisce significativamente alla transizione energetica in atto. Il TAP è il tratto europeo del ...