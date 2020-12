ROVELLA, LA SIGNORA NEL DESTINO (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà lui, sicuramente, il prossimo rinforzo della Juventus in vista del futuro. Nicolò ROVELLA, classe 2001. Il giovane talento di Segrate, muove i primi calci al pallone nell’Alcione, squadra della zona San Siro, e forse è un primo segno del DESTINO. Magari la vicinanza con la Scala del calcio influisce più di quanto si possa pensare. La grande occasione arriva nell’estate del 2017. Nonostante gli interessi di Milan e Inter, è il Genoa ad assicurarselo e il giovane Nicolò ne approfitta immediatamente: conquista subito il Torneo Internazionale Carlin’s Boys e si guadagna il titolo di miglior giocatore dei rossoblù. Si farà le ossa per altre 2 stagioni in primavera prima di esordire tra i professionisti. Sarà mister Davide Nicola, a lanciarlo tra i grandi, e tra i titolari, in una partita come quella contro l’Inter, con il Genoa in lotta per una ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà lui, sicuramente, il prossimo rinforzo della Juventus in vista del futuro. Nicolò, classe 2001. Il giovane talento di Segrate, muove i primi calci al pallone nell’Alcione, squadra della zona San Siro, e forse è un primo segno del. Magari la vicinanza con la Scala del calcio influisce più di quanto si possa pensare. La grande occasione arriva nell’estate del 2017. Nonostante gli interessi di Milan e Inter, è il Genoa ad assicurarselo e il giovane Nicolò ne approfitta immediatamente: conquista subito il Torneo Internazionale Carlin’s Boys e si guadagna il titolo di miglior giocatore dei rossoblù. Si farà le ossa per altre 2 stagioni in primavera prima di esordire tra i professionisti. Sarà mister Davide Nicola, a lanciarlo tra i grandi, e tra i titolari, in una partita come quella contro l’Inter, con il Genoa in lotta per una ...

