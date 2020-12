Renzi ora minaccia il Governo: “Meglio andare all’opposizione che accettare questo Recovery Plan” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Escludo un appoggio esterno al Governo in caso di rottura nel modo più categorico. Se ci vogliono ci stiamo con le nostre idee. Se non ci vogliono facciano da soli. L’appoggio esterno è una finezza da intenditori, una roba da appassionati della prima repubblica: oggi a Palazzo Chigi va di moda la comunicazione da Grande Fratello non una raffinata mossa come l’appoggio esterno. In caso di rottura noi andiamo all’opposizione”. Lo dice Matteo Renzi al ‘Sole 24 ore’, parlando delle tensioni in maggioranza sul Recovery Plan. “Non temo” che sbuchino eventuali ‘responsabili’ a sostegno del Conte II, “se avvenisse sarebbe perfettamente legittimo. Si chiama democrazia parlamentare. E non è un atto di gentilezza di Conte andare in Parlamento: è una esplicita previsione costituzionale. Se però ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Escludo un appoggio esterno alin caso di rottura nel modo più categorico. Se ci vogliono ci stiamo con le nostre idee. Se non ci vogliono facciano da soli. L’appoggio esterno è una finezza da intenditori, una roba da appassionati della prima repubblica: oggi a Palazzo Chigi va di moda la comunicazione da Grande Fratello non una raffinata mossa come l’appoggio esterno. In caso di rottura noi andiamo”. Lo dice Matteoal ‘Sole 24 ore’, parlando delle tensioni in maggioranza sul. “Non temo” che sbuchino eventuali ‘responsabili’ a sostegno del Conte II, “se avvenisse sarebbe perfettamente legittimo. Si chiama democrazia parlamentare. E non è un atto di gentilezza di Contein Parlamento: è una esplicita previsione costituzionale. Se però ...

