Oroscopo 2021 Paolo Fox: "Per due segni una primavera col botto". Cosa dice su amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il boss dei boss dell'astrologia italiana è arrivato, l'esimio Paolo Fox, ospite a I Fatti Vostri, ha appena sganciato le bombe che segneranno tutti i 12 segni zodiacali nell'Oroscopo 2021. Per alcuni bene bene, per altri no. Ma si sa la vita è fatta a scale e se hai Saturno contro è un disastro. Leggiamo insieme predizioni e grafici di Paolo Fox per l'Oroscopo 2021, segno per segno. Ariete. L'Ariete ritroverà subito fiducia. Gennaio sarà sottotono per quanto riguarda l'amore. Febbraio, marzo e aprile saranno mesi importanti. Il 2021 sarà un anno di sblocchi, gli Ariete sui ritroveranno davanti novità fondamentali. Toro. I Toro avranno un anno che li costringerà a riflettere molto. Se c'è in corso una crisi sentimentale o di ...

