Morto in un agguato il padre di Luigi Caifa | il 17enne ucciso da un poliziotto

Un Morto e un ferito dopo un agguato di stampo camorristico a Napoli, in via Sedil Capuano (zona San Lorenzo). La vittima, deceduta poco dopo il ricovero, è il quarantenne Ciro Caiafa, padre di Luigi ucciso qualche mese fa in via Duomo da un poliziotto nel mezzo di una rapina. Il ferito, invece, ha 28 anni ed è stato colpito al fianco ma non sarebbe in pericolo di vita.

In seguito a un agguato che parrebbe di matrice camorristica, secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, all'una e un quarto del mattino circa si sono registrati un morto di 40 anni e un fe ...

