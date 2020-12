Morto in carcere Samuel Little, il 'peggior serial killer' della storia Usa: uccise 93 donne (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'uomo descritto dalla polizia federale degli Stati Uniti come il peggior serial killer nella storia degli Stati Uniti, Samuel Little, reo confesso di 93 omicidi, è Morto in carcere all'età di 80 anni. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'uomo descritto dalla polizia federale degli Stati Uniti come ilnelladegli Stati Uniti,, reo confesso di 93 omicidi, èinall'età di 80 anni.

