L’Italia torna in zona rossa, il Capodanno sarà in casa. (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Redazione. I morti per Coronavirus sono ancora troppi: in 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività, ma i vaccini,... Leggi su freeskipper (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Redazione. I morti per Coronavirus sono ancora troppi: in 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività, ma i vaccini,...

fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 31 dicembre – Limitazioni e deroghe - TizianaFerrario : #ChicoForti torna in Italia.Una gran bella notizia! 20 anni di carcere in Florida,ua condanna con tanti aspetti da… - Agenzia_Ansa : Chico Forti torna in Italia, la Florida accoglie l'istanza. Lo annuncia il ministro Luigi Di Maio su Facebook #ANSA - freeskipperIT : L'Italia torna in zona rossa, il Capodanno sarà in casa. - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 31 dicembre – Limitazioni e deroghe ht… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia torna La “remise en forme” dedicata alle mamme: Mommy-makeover Fortune Italia