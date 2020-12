“Il Camion Frigorifero è spento”: la ControCampagna vaccinale infodemica tra accuse e pseudologistica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci è stato segnalato un multiforme contenuto che non abbiamo intenzione di mostrarvi in nessuna forma. Vi sarà quindi descritto per estratto. Uno dei tanti, di identico contenuto, pubblicati a partire dalla vigilia di Natale ad oggi senza interruzione. I video/audio/screenshot/slideshow di accusa su “Il Camion Frigorifero è spento”, tutti uguali, tutti in ciclostile. A volte sono video, a volte sono screenshot. A volte c’è una voce narrante che col solito accento confidenziale e gentile di chi arringa il suo pubblico, a volte con un testo rabbioso e pieno di maiuscoli in grassetto tipico di chi vuole eccitare le folle, si basano su una serie di improbabili e improponibili assunti. Immagine del trasporto delle prime dosi allo Spallanzani, atto di inizio della Campagna vaccinale e della “ControCampagna ... Leggi su bufale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci è stato segnalato un multiforme contenuto che non abbiamo intenzione di mostrarvi in nessuna forma. Vi sarà quindi descritto per estratto. Uno dei tanti, di identico contenuto, pubblicati a partire dalla vigilia di Natale ad oggi senza interruzione. I video/audio/screenshot/slideshow di accusa su “Il”, tutti uguali, tutti in ciclostile. A volte sono video, a volte sono screenshot. A volte c’è una voce narrante che col solito accento confidenziale e gentile di chi arringa il suo pubblico, a volte con un testo rabbioso e pieno di maiuscoli in grassetto tipico di chi vuole eccitare le folle, si basano su una serie di improbabili e improponibili assunti. Immagine del trasporto delle prime dosi allo Spallanzani, atto di inizio della Campagnae della “...

