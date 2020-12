I 7 motivi per cui ci ricorderemo del 2020 - articolo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 non ce lo scorderemo mai, perché è iniziata la pandemia che ha stravolto la vita di tutti quanti. Ma ci sono anche molti altri motivi, strettamente videoludici, per cui quest'anno è stato particolarmente intenso. Molto c'entra col COVID-19: costrette a casa, tante persone si sono rivolte ai videogiochi in cerca di un passatempo virtuale, per mantenere i contatti con gli amici e i parenti o soltanto per provare qualcosa di nuovo. Con gli sport fermi, inoltre, i tornei di esport hanno resistito alle limitazioni dei tornei dal vivo con seguitissime edizioni online. E nel 2020 abbiamo anche assistito agli incessanti tentativi di Google Stadia di farsi notare, con mesi gratis in primavera e la recente maxi-offerta legata a Cyberpunk 2077, in cui di fatto la società ha regalato 100 euro di prodotti (la Premiere Edition che include ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilnon ce lo scorderemo mai, perché è iniziata la pandemia che ha stravolto la vita di tutti quanti. Ma ci sono anche molti altri, strettamente videoludici, per cui quest'anno è stato particolarmente intenso. Molto c'entra col COVID-19: costrette a casa, tante persone si sono rivolte ai videogiochi in cerca di un passatempo virtuale, per mantenere i contatti con gli amici e i parenti o soltanto per provare qualcosa di nuovo. Con gli sport fermi, inoltre, i tornei di esport hanno resistito alle limitazioni dei tornei dal vivo con seguitissime edizioni online. E nelabbiamo anche assistito agli incessanti tentativi di Google Stadia di farsi notare, con mesi gratis in primavera e la recente maxi-offerta legata a Cyberpunk 2077, in cui di fatto la società ha regalato 100 euro di prodotti (la Premiere Edition che include ...

CottarelliCPI : Secondo l'#Istat tra Feb. e Nov. sono morte 84000 persone in più della media 2015-19. Ci pensino quelli che dicevan… - a_padellaro : A #Capodanno, accendere una candela sul davanzale di ogni casa allo scoccare della mezzanotte del #31dicembre sareb… - SkyTG24 : #RitaLeviMontalcini ci lasciava 8 anni fa ed è, per ora, l'unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la medic… - AntoninoGiaimo1 : @fendente1 Caro Daniele, mi dispiace molto, è un periodo davvero brutto per tutti e per un infinità di motivi... Sp… - _alvysinger : @ilPorrinista Questo è vero, però molto dipende dalla qualità dei giocatori. Mi sembrano prestiti fatti perchè non… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per 8 motivi per cui il Duca di Hastings di «Bridgerton» scatena le nostre fantasie Vanity Fair Italia Coronavirus Marche aggiornamento, aumentano i nuovi positivi. Nel Piceno sono 66

Coronavirus Marche: ci sono oltre 700 nuovi positivi nella nostra regione con un continuo aumento dei casi. Nel Piceno se ne contano 66.

San Silvestro e Capodanno: ecco cosa si può fare e cosa no

Spostamenti, incontri, ristoranti, negozi: tutte le regole in vigore in Italia per contenere il contagio da coronavirus ...

Coronavirus Marche: ci sono oltre 700 nuovi positivi nella nostra regione con un continuo aumento dei casi. Nel Piceno se ne contano 66.Spostamenti, incontri, ristoranti, negozi: tutte le regole in vigore in Italia per contenere il contagio da coronavirus ...