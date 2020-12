Coronavirus, Brusaferro: "Curva contagi in decrescita, deve continuare così. Massima attenzione alle misure" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: "In Paesi a noi vicini c'è una risalita". In Italia il numero di tamponi fatti è più basso nel periodo festivo. E cinque regioni sono in difficoltà per i posti letto. Impatto del lockdown natalizio "si capirà a metà gennaio".... Leggi su repubblica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: "In Paesi a noi vicini c'è una risalita". In Italia il numero di tamponi fatti è più basso nel periodo festivo. E cinque regioni sono in difficoltà per i posti letto. Impatto del lockdown natalizio "si capirà a metà gennaio"....

