Capodanno 2021 a Milano: un grande evento in streaming (Di giovedì 31 dicembre 2020) per salutare il nuovo anno. Capodanno chiusi in casa, con pochi amici o parenti, e con il coprifuoco. Sono la fine e l’inizio di anno ai tempi della pandemia. A causa dell’alta contagiosità del Coronavirus non possiamo prendere parte a grandi festeggiamenti con folle di persone, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) per salutare il nuovo anno.chiusi in casa, con pochi amici o parenti, e con il coprifuoco. Sono la fine e l’inizio di anno ai tempi della pandemia. A causa dell’alta contagiosità del Coronavirus non possiamo prendere parte a grandi festeggiamenti con folle di persone, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : La crisi 'storica' del coronavirus si estenderà fino al 2021. Lo ha dichiarato Angela Merkel nei suoi auguri di Cap… - teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - fanpage : 'Quest'anno non sparare' Un gesto in memoria dei morti di Covid ? - Capass8Emanuela : RT @DLocascio68: Buongiorno a tutte ragazze e buona vigilia di Capodanno . Anche se questo anno è stato duro però finalmente sta finendo e… - mariacarla1963 : RT @valy_s: La retorica stucchevole (e falsa) delle DISCOTECHE,i GIOVANI che si vogliono riunire (come è giusto che sia),le famiglie che vo… -