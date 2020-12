Calendario Tennis 2021: le date di tutti gli eventi. Tutto in forse da marzo in poi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà un Calendario da “working in progress” quello del Tennis mondiale. La pandemia globale ha obbligato e obbligherà il circuito internazionale a navigare a vista e non si potrà fare altro che ragionare secondo fasce temporali limitate. Per questa ragione, i programmi sono molto incompleti e non si possono definire con estrema certezza a lunga scadenza. Di seguito, dunque, quelle che sono le informazioni relative alle prime settimane del 2021, nelle quali la Stella Polare sarà l’Australian Open a Melbourne. Calendario ATP 5-13 gennaio ATP Delray Beach 5-13 gennaio ATP Antalya 10-13 gennaio Qualificazioni agli Australian Open 2021 a Doha 31 gennaio-6 febbraio ATP Melbourne 1 31 gennaio-6 febbraio ATP Melobourne 2 1-5 febbraio ATP Cup 2021 8-21 febbraio Australian Open ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà unda “working in progress” quello delmondiale. La pandemia globale ha obbligato e obbligherà il circuito internazionale a navigare a vista e non si potrà fare altro che ragionare secondo fasce temporali limitate. Per questa ragione, i programmi sono molto incompleti e non si possono definire con estrema certezza a lunga scadenza. Di seguito, dunque, quelle che sono le informazioni relative alle prime settimane del, nelle quali la Stella Polare sarà l’Australian Open a Melbourne.ATP 5-13 gennaio ATP Delray Beach 5-13 gennaio ATP Antalya 10-13 gennaio Qualificazioni agli Australian Opena Doha 31 gennaio-6 febbraio ATP Melbourne 1 31 gennaio-6 febbraio ATP Melobourne 2 1-5 febbraio ATP Cup8-21 febbraio Australian Open ...

