Calciomercato – Inter, molta incertezza sul futuro di Christian Eriksen: il punto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il punto sul futuro di Christian Eriksen A pochi giorni dall’apertura ufficiale del Calciomercato invernale, c’è ancora molta incertezza sul futuro di Christian Eriksen. Il giocatore è destinato a lasciare l’Inter ad un anno esatto dal suo arrivo, ma offerte ancora non ne sono arrivate. Ecco il punto della situazione fatto dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Attorno ad Eriksen la situazione appare decisamente fluida. Nel senso che l’Inter ha davvero poco in mano. Si attende anche su questo fronte, insomma. E non è nemmeno detto che il Paris Saint Germain, su indicazione di Pochettino, suoni al citofono di viale Liberazione. In squadra, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) IlsuldiA pochi giorni dall’apertura ufficiale delinvernale, c’è ancorasuldi. Il giocatore è destinato a lasciare l’ad un anno esatto dal suo arrivo, ma offerte ancora non ne sono arrivate. Ecco ildella situazione fatto dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Attorno adla situazione appare decisamente fluida. Nel senso che l’ha davvero poco in mano. Si attende anche su questo fronte, insomma. E non è nemmeno detto che il Paris Saint Germain, su indicazione di Pochettino, suoni al citofono di viale Liberazione. In squadra, ...

