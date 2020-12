Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un terremoto di magnitudo 6.0 in Croazia distrutto il centro di Petrini a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria 7 morti accertati decine i feriti la città chiede aiuto mentre due nuove scosse sono state avvertite questa mattina alle 6:15 alle 6:26 che friuli-venezia Giulia la solidarietà dell’Italia nelle parole di Mattarella e Conte che ha assicurato aiuti il premier croato Andrej plenkovic annunciato un primo stanziamento di 16 milioni di euro a favore delle località colpite arrivano oggi in Italia le oltre 470 mila dosi del vaccino seiser uno dei serie arrivato intorno alle 4 a Malpensa intanto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato che l’Unione Europea ha deciso di prendere 100 mi dà che aggiuntive del vaccino piontek ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un terremoto di magnitudo 6.0 in Croazia distrutto il centro di Petrini a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria 7 morti accertati decine i feriti la città chiede aiuto mentre due nuove scosse sono state avvertite questa mattina alle 6:15 alle 6:26 che friuli-venezia Giulia la solidarietà dell’Italia nelle parole di Mattarella e Conte che ha assicurato aiuti il premier croato Andrej plenkovic annunciato un primo stanziamento di 16 milioni di euro a favore delle località colpite arrivano oggi in Italia le oltre 470 mila dosi del vaccino seiser uno dei serie arrivato intorno alle 4 a Malpensa intanto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato che l’Unione Europea ha deciso di prendere 100 mi dà che aggiuntive del vaccino piontek ...

fanpage : #VaccinoCovid, a Cuba pronti due vaccini, entro metà del 2021 saranno inoculati a tutta la popolazione - fanpage : Un triste dejavu: a Padova non bastano più le celle frigorifere per le salme - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - CorriereCitta : Anzio, 72 nuovi casi e 6 vittime nell’ultima settimana. Ecco i dati aggiornati - FTonin : @annalisacamilli Stando alle ultime notizie, l'avrebbe stuprata e uccisa un suo collaboratore ghanese per uno stipe… -