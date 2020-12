Travolti mentre attraversano sulle strisce: la ragazzina di 14 anni è in coma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) FANO - In coma farmacologico , agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, la quattordicenne fanese travolta da un'automobile ieri intorno alle 19.45, mentre attraversava a piedi via Soncino nel ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) FANO - Infarmacologico , agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, la quattordicenne fanese travolta da un'automobile ieri intorno alle 19.45,attraversava a piedi via Soncino nel ...

