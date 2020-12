Terremoto in Croazia, continuano le scosse: la gente è stremata (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancora una scossa in Croazia dopo quelle di ieri. In mattinata, la terra ha tremato ancora. Il terrore continua. Terremoto CroaziaAncora una forte scossa in Croazia, dopo quelle di ieri che hanno devastato interi quartieri e seminato paura e distruzione nel paese. La gente è stremata, stanca, molti, moltissimi hanno passato la notte fuori casa, terrorizzati dalla possibilità che altre scosse potrebbero esserci e portare ancora morte e distruzione. Sono morti bambini, è crollato un asilo un ospedale, il paese è in ginocchio. Le scosse non prendono a smettere, l’energia della terra sembra essere viva in quel punto. Una energia, tanta, troppa forse, tale da essere avvertita fino al sud Italia. E poi le scosse a Verona ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancora una scossa indopo quelle di ieri. In mattinata, la terra ha tremato ancora. Il terrore continua.Ancora una forte scossa in, dopo quelle di ieri che hanno devastato interi quartieri e seminato paura e distruzione nel paese. La, stanca, molti, moltissimi hanno passato la notte fuori casa, terrorizzati dalla possibilità che altrepotrebbero esserci e portare ancora morte e distruzione. Sono morti bambini, è crollato un asilo un ospedale, il paese è in ginocchio. Lenon prendono a smettere, l’energia della terra sembra essere viva in quel punto. Una energia, tanta, troppa forse, tale da essere avvertita fino al sud Italia. E poi lea Verona ...

Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - mirnoja : RT @ilmessaggeroit: Terremoto Croazia, nuove forti scosse all'alba: paura anche in Italia - transnazionale : Croazia: fortissimo terremoto di magnitudo 6.4. Trema la terra anche nel Veronese #spaziotransnazionale informa -