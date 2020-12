Regione Abruzzo, approvato nella notte Legge di stabilità e bilancio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Aquila - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nel corso della seduta conclusa dopo mezzanotte, ha approvato la Legge di stabilità 2021 con 17 voti favorevoli e 11 contrari e successivamente il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con 17 voti favorevoli e 9 contrari. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Aquila - Il Consiglio regionale d', nel corso della seduta conclusa dopo mezza, haladi2021 con 17 voti favorevoli e 11 contrari e successivamente ildi previsione finanziario 2021-2023 con 17 voti favorevoli e 9 contrari. leggi tutto

_marlene1265 : RT @SaraMarcozzi: ??BILANCIO REGIONE #ABRUZZO, ABBIAMO LAVORATO CON RESPONSABILITÀ PER MIGLIORARE UN TESTO PIENO DI TAGLI E SENZA VISIONE??… - milo_desantis : RT @abruzzoweb: CALANO CRIMINI PREDATORI IN ABRUZZO, MA REGIONE OTTAVA IN ITALIA E PESCARA DECIMA - notiziedabruzzo : Regione: ecco gli eventi che riceveranno contributi - notiziedabruzzo : Regione. D’Amario: assegnati 2,5 milioni alle associazioni culturali. - abruzzoweb : CALANO CRIMINI PREDATORI IN ABRUZZO, MA REGIONE OTTAVA IN ITALIA E PESCARA DECIMA -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Abruzzo Bilancio Regione Abruzzo, i 20 emendamenti del Movimento 5Stelle ekuonews.it Regione Abruzzo, approvato nella notte Legge di stabilità e bilancio

Regione L'Aquila - 30/12/2020 09:23 - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nel corso della seduta conclusa dopo mezzanotte, ha approvato la Legge di Stabilità 2021 con 17 voti favorevoli ...

Ancora due scosse di terremoto in Croazia, morti una bimba e un ragazzo

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate questa mattina all'alba dalla Protezione civile regionale del Friuli Venezia. Epicentro in Croazia ...

Regione L'Aquila - 30/12/2020 09:23 - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nel corso della seduta conclusa dopo mezzanotte, ha approvato la Legge di Stabilità 2021 con 17 voti favorevoli ...Due nuove scosse di terremoto sono state registrate questa mattina all'alba dalla Protezione civile regionale del Friuli Venezia. Epicentro in Croazia ...