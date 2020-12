Recovery in Cdm "a inizio gennaio", sarà pronto "a metà febbraio" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Recovery Plan “in Cdm nei primi giorni di gennaio”, poi il confronto con le parti sociali e la società civile, in modo da presentare “a metà febbraio” il piano all’Europa. “Non possiamo permetterci di galleggiare, di rimanere in questo clima di azione sospesa” e il Governo “non deve disperdere il suo patrimonio di credibilità”. Giuseppe Conte arriva alla conferenza stampa di fine anno nel pieno della tempesta politica. Si siede al tavolo di Villa Madama davanti ai cronisti proprio mentre in Senato ha appena terminato di parlare Matteo Renzi che invita il Governo a “decidere cosa fare da grande”, critica il mancato rispetto delle Istituzioni in occasione della legge di bilancio e sui Servizi segreti, avverte che “non saremo complici del più grande spreco di denaro della storia repubblicana”, con riferimento al Mes ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) IlPlan “in Cdm nei primi giorni di”, poi il confronto con le parti sociali e la società civile, in modo da presentare “a” il piano all’Europa. “Non possiamo permetterci di galleggiare, di rimanere in questo clima di azione sospesa” e il Governo “non deve disperdere il suo patrimonio di credibilità”. Giuseppe Conte arriva alla conferenza stampa di fine anno nel pieno della tempesta politica. Si siede al tavolo di Villa Madama davanti ai cronisti proprio mentre in Senato ha appena terminato di parlare Matteo Renzi che invita il Governo a “decidere cosa fare da grande”, critica il mancato rispetto delle Istituzioni in occasione della legge di bilancio e sui Servizi segreti, avverte che “non saremo complici del più grande spreco di denaro della storia repubblicana”, con riferimento al Mes ...

