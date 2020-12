Recovery Fund, Gualtieri avverte 'Procedure veloci o perdiamo soldi' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Procedure veloci per definire e realizzare i progetti del Recovery plan altrimenti perdiamo i soldi messi a disposizione dall'Europa. E' il nuovo avvertimento che il ministro dell'economia Roberto Gualtieri lancia attraverso un colloquio con Repubblica. Gualtieri si dice d'accordo con le sollecitazioni arrivate ieri da Paolo Gentiloni rilevando come il fondo Next Generation Eu rappresenti una "sfida" per l'Italia. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 dicembre 2020)per definire e realizzare i progetti delplan altrimentimessi a disposizione dall'Europa. E' il nuovo avvertimento che il ministro dell'economia Robertolancia attraverso un colloquio con Repubblica.si dice d'accordo con le sollecitazioni arrivate ieri da Paolo Gentiloni rilevando come il fondo Next Generation Eu rappresenti una "sfida" per l'Italia. Segui su affaritaliani.it

