Nainggolan-Inter: il giocatore sta svolgendo le visite mediche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi 30 Dicembre 2020 il legame Nainggolan-Inter è arrivato alla sua conclusione. Il calciatore sta svolgendo a Roma le visite mediche in vista del ritorno al Cagliari. Nella società nerazzurra il giocatore non ha trovato spazio ed è per questo motivo che la sua cessione è arrivata. L’Inter comincia a risolvere la questione delle cessioni, per pensare poi agli acquisti. Nainggolan-Inter: il giocatore andrà in prestito al Cagliari? Ieri ad Appiano, nel vertice fra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter, con il presidente Zhang in collegamento dalla Cina, è arrivato il via libera da parte della proprietà. Il 32enne centrocampista belga non è mai rientrato nei piani dell’allenatore dei nerazzurri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi 30 Dicembre 2020 il legameè arrivato alla sua conclusione. Il calciatore staa Roma lein vista del ritorno al Cagliari. Nella società nerazzurra ilnon ha trovato spazio ed è per questo motivo che la sua cessione è arrivata. L’comincia a risolvere la questione delle cessioni, per pensare poi agli acquisti.: ilandrà in prestito al Cagliari? Ieri ad Appiano, nel vertice fra Antonio Conte e la dirigenza dell’, con il presidente Zhang in collegamento dalla Cina, è arrivato il via libera da parte della proprietà. Il 32enne centrocampista belga non è mai rientrato nei piani dell’allenatore dei nerazzurri ...

