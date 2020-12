Macabra scoperta vicino Firenze: tre cadaveri putrefatti in una abitazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trovati per una segnalazione ai carabinieri, i quali arrivati alla casa hanno scoperto la triste e Macabra situazione. Terribile scoperta avvenuta nel fiorentino, dove sono stati rinvenuti tre cadaveri già in avanzato stato di putrefazione. Succede a Figline Valdarno, appunto in provincia di Firenze: i vicini avvisano le forze dell’ordine causa un cattivissimo odore che arriva dall’abitazione contingente. Intervenuti i carabinieri sul posto insieme ai vigili del fuoco, che sfondando la porta si sono trovati davanti lo spettacolo dell’orrore: tre cadaveri, due donne ed un uomo, morti ed in stato avanzato di putrefazione. Non sono ancora chiare le dinamiche della morte dei tre, dato che come svelato dalle prime dichiarazioni degli inquirenti, non sarebbero presenti ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trovati per una segnalazione ai carabinieri, i quali arrivati alla casa hanno scoperto la triste esituazione. Terribileavvenuta nel fiorentino, dove sono stati rinvenuti tregià in avanzato stato di putrefazione. Succede a Figline Valdarno, appunto in provincia di: i vicini avvisano le forze dell’ordine causa un cattivissimo odore che arriva dall’contingente. Intervenuti i carabinieri sul posto insieme ai vigili del fuoco, che sfondando la porta si sono trovati davanti lo spettacolo dell’orrore: tre, due donne ed un uomo, morti ed in stato avanzato di putrefazione. Non sono ancora chiare le dinamiche della morte dei tre, dato che come svelato dalle prime dichiarazioni degli inquirenti, non sarebbero presenti ...

