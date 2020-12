Liga 2020/2021: l’Elche ferma il Real Madrid, passo falso di Zidane (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha salutato il 2020, con un passo falso sul campo dell’Elche. I Blancos non sono andati oltre l’1-1, portandosi in vantaggio nel corso del primo tempo e subendo la rimonta avversaria nella seconda parte di gara. L’ennesima distrazione offensiva dei madrileni ha comportato il doloroso pari, frutto difatti di fallo da rigore evitabile. La rete di Fidel (52?) ha risposto alla primordiale Realizzazione di un Modric in stato di grazia, decretando un inatteso scivolone di Benzema e compagni. L’Atletico Madrid vince e vola in testa alla classifica, il Real Madrid pareggia e rallenta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildi Zinedineha salutato il, con unsul campo del. I Blancos non sono andati oltre l’1-1, portandosi in vantaggio nel corso del primo tempo e subendo la rimonta avversaria nella seconda parte di gara. L’ennesima distrazione offensiva dei madrileni ha comportato il doloroso pari, frutto difatti di fallo da rigore evitabile. La rete di Fidel (52?) ha risposto alla primordialeizzazione di un Modric in stato di grazia, decretando un inatteso scivolone di Benzema e compagni. L’Atleticovince e vola in testa alla classifica, ilpareggia e rallenta. SportFace.

