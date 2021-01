Le fiction Rai 2021, dal ritorno di Montalbano a Schiavone più molte novità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il nuovo anno, l’attesissimo 2021, si prospetta sul fronte Rai come ricco di sorprese per quanto riguarda le fiction tra graditi e attesissimi ritorni e novità con personaggi tutti da scoprire: dai nuovi episodi di Montalbano e Schiavone, all’arrivo di serie dedicate a Leonardo, il commissario Ricciardi, Mina Settembre, senza dimenticaree protagonisti del passato come Chiara Lubich, Renato Carosone, Primo Levi: è L’anno che verrà di Rai fiction. I grandi ritorni Tornano le avventure del Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, con Il metodo Catalanotti. Nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 il convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela – Elena Sofia Ricci – è cresciuta e ha trovato la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il nuovo anno, l’attesissimo, si prospetta sul fronte Rai come ricco di sorprese per quanto riguarda letra graditi e attesissimi ritorni econ personaggi tutti da scoprire: dai nuovi episodi di, all’arrivo di serie dedicate a Leonardo, il commissario Ricciardi, Mina Settembre, senza dimenticaree protagonisti del passato come Chiara Lubich, Renato Carosone, Primo Levi: è L’anno che verrà di Rai. I grandi ritorni Tornano le avventure del Commissario, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, con Il metodo Catalanotti. Nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 il convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela – Elena Sofia Ricci – è cresciuta e ha trovato la ...

