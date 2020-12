Juventus, Bentancur rassicura i tifosi: “Saremo in alto a giocarci il titolo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Juventus – Una delle rivelazioni della scorsa stagione è Rodrigo Bentancur. Il centrocampista ex Boca si è rivelato uno dei migliori della Juventus di Sarri, abbinando qualità ad una grande fisicità. Adesso alla ripresa del campionato, l’ex Boca ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Rodrigo Bentancur in un’intervista a Sky Sport, dove ha analizzato il momento della squadra ma non solo. Juventus, le parole di Bentancur Le sue parole: “Dobbiamo vivere ogni giorno come fosse l’ultimo, questo ho imparato nel 2020. Anche l’altro giorno, quando è morto un cugino mio coetaneo a Buenos Aires. Bisogna vivere ogni giorno come fosse l’ultimo e ricordarsi di dire ai propri cari quanto vogliamo loro bene. Nel 2021 speriamo quindi in primis che migliori la situazione legata al ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Una delle rivelazioni della scorsa stagione è Rodrigo. Il centrocampista ex Boca si è rivelato uno dei migliori delladi Sarri, abbinando qualità ad una grande fisicità. Adesso alla ripresa del campionato, l’ex Boca ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Rodrigoin un’intervista a Sky Sport, dove ha analizzato il momento della squadra ma non solo., le parole diLe sue parole: “Dobbiamo vivere ogni giorno come fosse l’ultimo, questo ho imparato nel 2020. Anche l’altro giorno, quando è morto un cugino mio coetaneo a Buenos Aires. Bisogna vivere ogni giorno come fosse l’ultimo e ricordarsi di dire ai propri cari quanto vogliamo loro bene. Nel 2021 speriamo quindi in primis che migliori la situazione legata al ...

